Juve | Bonucci | 'Serve un esame di coscienza | la storia del club non merita questo'

Il secondo tempo è pure peggio perché la(con Locatelli al posto di Paredes e Kostic per ... Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo (23' st Kean),, Rugani, Alex Sandro (29' st Soulé); ...: "Lanon merita questo...". Le parole del difensore bianconero Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida tra Maccabi Haifa e Juventus. Ecco le ...Di Maria Juventus Maccabi. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Bremer, Cuadrado; Kostic, Rabiot, Paredes, McKennie; Vlahovic, Di Maria La Juventus dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...