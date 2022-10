Inzaghi “Non temo l’arbitraggio | abbiamo le nostre armi”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Se domani? L’arbitro e il VAR della partita di San Siro arbitreranno anche domani quindi la Uefa avrà valutato positivamente il loro operato. Riguardo al match:le, metteremo corsa, determinazione e attenzione”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone, alla vigilia della sfida del Nou Camp contro il Barcellona. “Come si fa a mantenere una squadra calma? Ho giocatori abituati, con una certa esperienza, siamo una squadra matura – aggiunto il mister nerazzurro in conferenza stampa – Sappiamo che ci saranno momenti di sofferenza e altri in cui dovremo essere lucidi con la palla. Dovremo essere attenti nei particolari. Vogliamo fare il massimo in questo girone, sapevamo che era un raggruppamento complicato. ...