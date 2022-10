Formisano | Napoli | «La maglia più venduta è quella di Kvara Per Natale ci saranno delle sorprese»

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’Head of Operations del, Alessandro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Innanzitutto ha parlatoprossime partite,di campionato contro il Bologna edi Champions con l’Ajax, dando informazioni su biglietti ed accesso allo stadio Maradona. Non solo. Ha parlato tanto anche di magliette, svelando chepiùè la maglietta di. “Per la gara contro il Bologna cii biglietti della Tribuna Family e i biglietti omaggio per gli under 14 come da normativa. Per la sfida di domani contro l’Ajax i varchi del Maradona apriranno a partire dalle ore 16, invitiamo i tifosi ad anticiparsi il prima possibile. Gli organi di polizia ci informano ...

Alessandro, Head of Operations del Calcio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Napoli, Formisano: 'Stadio aperto dalle 16 per l'Ajax, attenzione: trovati biglietti falsi' Alessandro Formisano ha parlato della sfida europea contro l'Ajax soffermandosi sull'apertura dei varchi di ingresso dello Stadio Maradona."Gli organi di polizia ci informano di aver individuato dei biglietti falsificati, per questo i controlli saranno minuziosi".