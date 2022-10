Esonero Cioffi | ci siamo | il Verona pronto a passare a Diego Lopez

(Di martedì 11 ottobre 2022), ormai ci: ilattende l’annuncio ufficiale per poi affidare la panchina aCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, per l’di Gabrieleda tecnico delmanca ormai solamente l’annuncio. Al tecnico costa caro il non convincente avvio di stagione in termini di risultati, con i gialloblù pronti poi ad affidare la panchina a, che ha battuto la concorrenza di Andreazzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Si attendono soltanto i comunicati ufficiali ma, dopo la sconfitta in extremis sul campo della Salernitana, l'Hellas Verona è pronto a voltare pagina. Gabrieleha ricevuto la comunicazione dal direttore sportivo Marroccu che non sarà lui a guidare la formazione gialloblù in occasione della partita di domenica sera contro il Milan . L'allenatore ...A breve il Verona comunicherà l'di Gabrielecome allenatore della squadra. Il cambio in panchina avviene dopo nove giornate, una vittoria, due pareggi e sei sconfitte, di cui quattro consecutive, con Lazio, Fiorentina,...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Cinque punti sono troppo pochi: Marroccu ha scelto l'uruguaiano, reduce dell'esperienza all'Universidad de Chile ...