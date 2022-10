Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv ratiopharm Ulm - Umana Reyer Venezia , sfida valida come prima giornata della2022/2023 di. Dopo una vittoria e una sconfitta, anche se per un solo punto, nelle prime due uscite stagionali in campionato, i lagunari debuttano in Europa sul campo della formazione ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Joventut Badalona - Germani Brescia , sfida valida come prima giornata della2022/2023 di. Dopo una sconfitta e una vittoria in campionato, comincia con la trasferta spagnola la nuova avventura europea della formazione di coach Magro. La palla a due è fissata ...Tutto pronto per l'esordio stagionale europeo dell'Umana Reyer Venezia che alle 19:15 sarà ospite del ratiopharm Ulm per il primo round della 7Days EuroCup.Il risultato in diretta live di ratiopharm Ulm-Umana Reyer Venezia, sfida valida come prima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...