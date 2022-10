Atzili come Mbappé | il dato con la Juve

... Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Lavi, Mohammad, Chery;, Pierrot, David. A ... Ci stiamo confrontando sempre per individuare i problemi e risolverli, perché stiamo benegruppo,...Commenta per primo La Juventus viene trafitta danella sfida di Champions League con il Maccabi Haifa : sesta partita europea consecutiva con almeno un gol concesso ,evidenzia Opta non accadeva dal dicembre del 2013 .Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...19:35 - Primo tempo orribile della Juventus che chiude in svantaggio di due gol. Decide la doppietta di Atzili. Inoltre, i bianconeri perdono Angel Di Maria per infortunio. 47' - Ammonito McKennie.