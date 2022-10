Vanessa Incontrada | sotto il maglione…niente! E il web esplode – FOTO

OGGI

Ho molto amato anche il 'Re Lear' di Eros Pagni, così come gli spettacoli di, Drusilla Foer, Angelo Pintus". Il futuro, conclude Mauri, "è nella cultura. Dove non c'è cultura non c'...Sullo sfondo dello studio televisivo scorrono le immagini dei Fichi D'india, le ospitate in Tv e i messaggi di tanti personaggi dello spettacolo che hanno conosciuto Arena,, Simona ... Vanessa Incontrada: “Con il mio ex Rossano Laurini non si alzerà un muro” Il presidente Mauri: una serata di gala e una mostra ripercorrerano la storia di questa istituzione che ha visto avvicendarsi sul palco da De Filippo a Melato e Magnani ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...