Ultime Notizie – Daniele De Rossi allenatore della Spal

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Deè il nuovo. L’ex capitanoRoma prende il posto di Roberto Venturato, esonerato nella tarda serata di ieri dopo la sconfitta di Frosinone. De, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, è alla prima esperienza danella quale proverà a risollevare il club estense che si trova al 14° posto in Serie B con 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il club estense ha pubblicato un post su Twitter dove si vede un triangolo con al centro una figura di undi calcio. Il rimando è ad un celebre tatuaggio che Deporta sul polpaccio, vale a dire un triangolo con in mezzo un calciatore che effettua un intervento in scivolata ai danni di un ...

Sky Tg24

L' evento Surface del 12 ottobre 2022 è vicinissimo, ma quali dispositivi dobbiamo aspettarci dal gigante di Satya Nadella Rivediamo tutte leindiscrezioni da parte dei tipster del settore, riprendendo i leak delle specifiche dei dispositivi trapelati. Il prodotto più atteso è indubbiamente Surface Pro 9 , il 2 - in - 1 che spicca ...Poche e semplice regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini della provincia di Agrigento quando operano online con il proprio conto. Una serie di consigli da tenere a mente illustrati nella ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 10 ottobre: allerta meteo gialla in 11 regioni. LIVE Un’indicazione importante sul percorso futuro. Che nel caso del Cosenza bisognerà capire se sarà di sofferenza come nelle ultime stagioni. Oppure capace di imboccare la strada giusta per stupire tutti ...Porta sempre in tasca la qualità delle notizie di MilanNews.it, sfogliando le news di primo piano e tutti gli ultimi aggiornamenti sulla squadra rossonera. Live, sondaggi, interviste esclusive, ...