Siena-Cesena oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 10 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su RaiSport+HD. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SITO LEGA PRO SportFace.

Restando in Italia ricordiamo anche la sfida tradelle 20:30 valida per il posticipo di Lega Pro girone B mentre in Primavera 1 alle 15 si chiude la giornata con Sassuolo - Udinese. ...Ricco programma domenicale in Serie C con ben 19 partite: di scena tutto il girone A e nove sfide del girone B, che si completerà con l'atteso posticipo del lunedì sera. Ecco quanto accaduto. Girone A Turno favorevole al Pordenone, che torna in vetta essendo l'unica capace di vincere tra le squadre di testa. I neroverdi superano 2 - 0 l'Arzignano (al ...La diretta live di Siena-Cesena, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione ...E’ un bel banco di prova, per il Siena, la partita di stasera. I bianconeri di Guido Pagliuca si troveranno davanti una delle big del campionato, in netta ripresa dopo un inizio zoppicante, il Cesena ...