Schianto in auto nell’Imperiese | muore 26enne del Casertano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un agente della polizia penitenziaria di 26 anni, F.F., originario di Aversa, in provincia di Caserta, uno dei due morti nell’incidente avvenuto la notte scorsa poco dopo l’una sull’Aurelia a San Lorenzo al mare (Imperia). L’uomo si trovava alla guida di una vettura Bmw ed era in compagnia della fidanzata sua coetanea, anche lei deceduta, quando ha perso il controllo della guida, finendo contro un pilone dell’ex ferrovia. Cordoglio per la morte dell’agente arriva da Fabio Pagani della Uil Pa Penitenziaria. “Vicinanza e cordoglio a tutto il personale di polizia penitenziaria di Sanremo e alla sua famiglia – si legge in una nota -. Quando giovani vite si spezzano in questo modo, le parole servono a poco. La Polizia Penitenziaria, tristemente, piange la scomparsa di un giovanissimo collega agente del 180/mo Corso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.