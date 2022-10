Pennant nei guai | scoperto centro di produzione di marijuana in una sua proprietà

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’ex giocatore di Arsenal e Liverpool è indagato dalla polizia, ma si dichiara per ora innocente e estraneo ai fatti Jermaine, ex giocatore di Arsenal e Liverpool, è indagato dalla polizia dopo che è statoundiillegale diin una delle sue ville di. Il tutto è stato rivelato casualmente da uno Youtuber, entrato nella sua abitazione disabitata. Secondo quanto riportato dal Daily Mail,si è dichiarato innocente ed ha per ora attribuito la responsabilità a una banda di narcotrafficanti che hanno occupato la sua villa in passato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

