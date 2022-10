Patch di ottobre 2022 sul Samsung Galaxy S20 FE 4G

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il colosso di Seul ha recentemente rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper ilS20 FE 5G. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade ora è in fase di rilascio per la variante 4G LTE dello smartphone con processore Snapdragon 865. Gli altri dispositivi della gammaS20 devono ancora ricevere questo nuovo aggiornamento. L’ultima release software per ilS20 FE (SM-G780G) è stata rilasciata in Australia, Malesia, Tailandia e Filippine, fornita con la versione firmware G780GXXU3CVI4 e con ladi sicurezza di, che risolve oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug generali e ...

Durante la trasmissione Letter from the Producer LIVE sono state annunciati i contenuti aggiuntivi che saranno disponibili su Final Fantasy XIV Online da martedì 18grazie alla6.25 . ...A quel punto si può anche sperare che ci siano delledi sicurezza Android più recenti di ... (aggiornamento del 092022, ore 17:50) 2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA FONTE ...Arrivano segnali importanti ed incoraggianti per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20 FE, almeno per quanto riguarda la versione 4G del device. Da alcune ore a questa parte, infatti ...Ecco le principali novità della nuova diretta Final Fantasy 14 Letter From the Producer Live. Quest'oggi Square Enix ha tenuto la 73esima diretta della serie Final Fantasy 14 Letter From the Producer ...