Mondiali di Tiro a Volo | la coppia Bacosi-Rossetti è argento nello skeet mixed

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Medaglia d’per Dianae GabrielenelTeam diaidi Osijek, in Croazia. Nella specialità che farà il suo debutto olimpico a Parigi 2024 laazzurra ha ottenuto il miglior punteggio in qualificazione, con 146 piattelli colpiti su 150: i due olimpionici hanno chiuso entrambi con il punteggio di 73, facendo meglio della Gran Bretagna (145). In finale peròsono stati sconfitti per 7-3 da Ben Llewellin e Amber Hill. Medaglia di bronzo per i kazaki Eduard Yechshenko e Assem Orynbay e per i francesi Nicolas Lejeune e Lucie Anastassiou. Ottava posizione per la secondaitaliana in gara formata da Elia Sdruccioli e Chiara Di Marziantonio, che ha chiuso la ...