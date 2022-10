LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Christian Parlati d’argento nei 90 kg! L’uzbeko Bobonov vince la finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00: Avrebbe dovuto piazzare l’ippon perre l’azzurro che però non si è creato la condizione per atterrare l’avversario, bravo a gestire il match 14.58: Peccato, davvero, per l’azzurro e ancora una volta l’Italia al maschile deve rimandare l’appuntamento con il primo oro mondiale 14.56: E arriva, come da copione, il terzo shido perche dunque si deve accontentare dell’argento. Più intraprendenteche sale sul gradino più alto del podio 14.54: Secondo shido per14.52: Uno shido per14.52: Si salvasull’attacco del14.50: Iniziata la14.45: CI SIAMO! È il momento delladi ...