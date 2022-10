Leonardo Fioravanti | «Il brutto risultato di Tokyo non è stato che uno sprone» E trionfa alla Challenge Series

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La determinazione che ha portatoa diventare il surfista italiano più forte è la stessa che gli ha fatto conquistare la sua fidanzata, Sophie Wilson, e che oggi lo ha portato a classificarsi per la World Surf League ancora prima che la, la gara di qualificazione, sia finita. Ma andiamo con ordine: laè una competizione composta da otto gare (quest’anno sette) i cui quattro migliori risultati vanno a comporre ilglobale valido per il ranking., secondo per buona parte dellando nella tappa di Ericeira, si è automaticamente classificato per la World Surf League del 2023: anche se non si presentasse alle ...

Per chi si fosse perso l'hype di queste settimane, si tratta della raccolta delle migliori onde del più grande surfista Italiano,, atleta del team Quiksilver . Il video, prima ...Lo stile dell'auto è stato curato da una delle matite più iconiche del design italiano, quella didi Pininfarina e includeva alcuni richiami stilistici alla 250 GTO originale, ...Un risultato deludente alle Olimpiadi non è che uno stimolo per tornare in acqua più agguerrito che mai: così campione di Cerveteri si è guadagnato la qualificazione alla WSL 2023 ...