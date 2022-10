Grande Fratello Vip 7 | Luca Salatino minaccia di abbandonare il reality

Sky Tg24

Torna in prima serata su Canale 5 ilVip . Nella settima puntata, in onda lunedì 10 ottobre, arriverà una eliminazione. In nomination , nella turbolenta puntata di giovedì scorso, ...... medico legale con un passato da consigliere comunale di Forza Italia ecapacità elettorale. ... Paolo Zangrillo (del medico personale di Silvio Berlusconi), il quale gli avrebbe chiesto ... Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination Nuova settimana, nuova puntata del Grande Fratello Vip 7.La Casa è sempre in grande fermento, scossa da divisioni, litigi, flirt e a quanto pare nuovi imminenti abbandoni da parte dei concorrenti.La cantante è tornata alla propria vita dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello Vip per quanto detto in riferimento proprio a Bellavia (Merita di essere bullizzato). Da quell’uscita così ...