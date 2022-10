Como vs Perugia 1-0 | Il Grifo perde ancora

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Termina il match delle ore 16.15 allo stadio Sinigaglia ditravs1-0. Terza sconfitta consecutiva per ilche non riesce a scacciare l’ombra della crisi e rimane fanalino di coda della serie cadetta.vs1-0: un gol per tre punti Minimo sforzo per il massimo del risultato ed i padroni di casa si aggiudicano un match dal sapore dello scontro diretto in zona salvezza. Ilrimane in coda e sembra non abbiaassimilato i benefici del cambio panchina con Baldini che raccoglie la seconda sconfitta consecutiva sotto la sua guida la terza dalla vittoria sull’Ascoli. E’ sufficiente il gol di Arrigoni al 34? per permettere ai padroni di casa di dare una sterzata e chiudere il match a favore. Non un calcio ...