Come si mette in difficoltà il Napoli di Spalletti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ledel, di nuovo Dal punto di vista puramente tattico, Cremonese-è una partita in perfetta continuità con la stagione della squadra di. Che ha manifestato i suoi consueti – storici, si potrebbe dire – problemi nel forzare sistemi difensivi più chiusi, cioè meno ambiziosi, rispetto a quelli di Torino e Ajax. Ma in cosa consiste questa diversità, questo delta negativo di ambizione? E ancora: quando e perché si manifestano ledelcontro certi avversari? Tutto parte e poi discende dall’idea di spazio. Di spazio da lasciare tra i reparti, soprattutto tra difesa e portiere. Torino e Ajax ma anche Liverpool e Milan, seppure in maniera diversa, sono squadre che difendono lasciando porzioni di campo piuttosto ampie senza presidi, soprattutto ...