Clamorosa gaffe del Grande Fratello Vip 7 sul televoto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) QuestoVip 7 è proprio ricco di imprevisti. Nel momento più clou della puntata arriva l’errore inaspettato della produzione. Vediamo che cosa è successo. IlVip 7 sbaglia e cade sulTutti ci aspettiamo il momento dell’esito del. Tanto tempo speso per scegliere chi dovesse essere l’immune, migliaia di voti affidati alla produzione per ottenere il risultato sperato, ma poi, questo crescendo di emozioni e di adrenalina sono stati smorzati brutalmente dal GF VIP. Stasera quando Alfonso Signorini ha pronunciato la liturgica formula per annunciare chi fosse il primo concorrente a salvarsi nessuno si aspettava che pronunciava quel nome. Un momento di silenzio ha seguito le sue parole. I vipponi si guardavano tra di loro per dirsi: “Ma che ...