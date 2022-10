Calcio | Serie A 2022-2023 | la Lazio sconfigge la Fiorentina con un netto 4-0

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tutto facile per lanel posticipo della nona giornata delladi. Al Franchi la squadra di Maurizio Sarri domina dall’inizio alla fine e vince in trasferta per 4-0 contro una spenta. A segno Matias Vecino e Mattia Zaccagni nel primo tempo e Luis Alberto e Ciro Immobile nel finale. In seguito a questo risultato i biancocelesti salgono in terza posizione in classifica con 20 punti (a -3 dal Napoli), mentre la Viola rimane ferma a quota nove (tredicesima piazza). Lacomincia subito forte e dopo 11? passa in vantaggio con il goal di testa di Vecino su corner di Zaccagni. Passano pochi minuti e i biancocelesti raddoppiano: Milinkovic-Savic trova Zaccagni che sempre di testa supera Terracciano per il 2-0. La ...