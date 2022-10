Auto elettriche | la soluzione cinese per eliminare i tempi di ricarica

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Potrebbe essere la “killer application” che farà decollare l’elettrica, ladefinitiva che risolverà una volta per tutte il problema deidi. Almeno così spera William Li, fondatore, presidente e Ceo della Nio, la societàche sta creando una rete di stazionimatiche per la sostituzione rapida delle batterie scariche con quelle cariche. Accolto da applausi e urla come una star, Li ha annunciato il 7 ottobre, nel corso di un evento a Berlino, il lancio europeo delle sue vetture e la realizzazione di 120 stazioni di scambio di batterie entro la fine del prossimo anno nei quattro Paesi dove la casa inizierà ad offrire i suoi prodotti: ovvero Germania, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. L'ingresso nel mercato norvegese è avvenuto lo scorso anno. Lo ...

