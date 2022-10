Atp Firenze 2022 | Giulio Zeppieri si inchina a Celikbilek e alla schiena

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nulla da fare peral primo turno dell’Atp 250 di. A vincere è il turco Altugche vola agli ottavi di finale battendo il romano con il punteggio di 6-3 6-2, anche se la partita nel secondo set è stata viziata da un evidente problemadel tennista azzurro. La cronaca – La partenza è incoraggiante per: i primi tre turni di battuta sono tenuti a zero dal tennista di Roma, che si procura anche due palle break nel terzo game, ma il turco è bravo ad annullarle servendo bene. I problemi arrivano dal quarto turno di battuta per l’azzurro: un doppio fallo e qualche errore banale di troppo per ritrovarsi a dover annullare delle palle break.risale fino ai vantaggi, ma deve cedere ad un bellissimo ...

Così Matteo Berrettini , ospite allo stadio Franchi per Fiorentina - Lazio, è pronto a scendere in campo nel torneodiper andare a caccia di punti preziosi in otticaFinals di Torino ...I due daranno battaglia per conquistare il titoloin ...Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha reso omaggio al campione di tennis, romano di nascita, ma tifoso viola da sempre ''in segno di amicizia, stima e gratitudine'' ..."Ricevere queste chiavi è qualcosa di pazzesco - ha dichiarato Berrettini, che partecipa questa settimana all'Atp 250 Firenze, al PalaWanny -. Sono emozionato, ho un legame speciale con Firenze che è ...