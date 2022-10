Arbitri Champions | Marciniak per l' Inter a Barcellona | Zwayer per il Napoli

La Uefa ha designato anche il direttore di gara di Napoli - Ajax , in programma sempre mercoledì per il quarto turno dei gironi di...... agli ottavi di finale dell'Europa League 2014 - 15 (sconfitta 3 - 1 con il Wolfsburg); Inter - Barcellona del 2018 (1 - 1), poi il 3 - 1 con lo Slavia Praga nella2019 - 20 e la semifinale ...Szymon Marciniak arbitrerà la sfida del Girone C della Champions League, in programma al Camp Nou mercoledì con inizio alle ore 21, fra Barcellona e Inter. (ANSA) ...Sarà la seconda italiana nella Champions League di quest’anno per Zwayer, che ha già arbitrato Juventus-Benfica. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai ...