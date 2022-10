Anzio Traffico di droga internazionale per la ‘ndrangheta | arresto bis per un 58enne

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 ottobre 2022)– Dagli approfondimenti investigativi svolti a seguito dell’operazione eseguita lo scorso mese di febbraio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma – Sezione G.I.P., su richiesta della D.D.A. della locale Procura della Repubblica, nei confronti di uno degli indagati, già ristretto nel carcere di Viterbo per effetto della originaria attività di indagine. Si tratta di un romano di 58 anni, gravemente indiziato di associazione finalizzata aldi sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci, avrebbe avuto, nell’ambito dell’organizzazione smantellata a febbraio scorso, un ruolo di primo piano in ordine alla ...