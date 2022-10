(Di lunedì 10 ottobre 2022) La giuria del “per la” edizioneha assegnato l’ambito riconoscimento al giornalista e comunicatore. Al giornalista e comunicatorel’edizionedelper laper il suo impegno contro le mafie “Giornalista, autore di numerose inchieste riguardanti la criminalità organizzata in Calabria – si legge nelle motivazioni delassegnato a-. Non ha mai taciuto l’informazione scomoda e ha sempre diffuso la cultura della legalità e della giustizia rappresentando un vero esempio per le giovani ...

LA NOTIZIA

Intervistato da, Cracco sveste la giacca da cuoco, e indossa quella di commentatore politico, parlando della situazione del caro energia, difendendo il reddito di cittadinanza e ..."Ma la 'ndrangheta è a Milano, e allora Si ferma tutto", ribatte il massmediologo: "Uno Stato che si arrende alla mafia, anziché mandare un messaggio all'Europa sul Sud che ce la può ... A Klaus Davi il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2022 Beim siebten Lauf zur Nürburgring Langstrecken-Serie haben Klaus Abbelen, Jules und Felipe Laser in die Erfolgsspur zurückgefunden und sich erstmals mit dem #111 Porsche 992 GT3 Cup den Sieg in der ha ...«Do un giudizio molto positivo di Giorgia Meloni premier in pectore», lo ha dichiarato il celebre chef Carlo Cracco intervistato da Klaus Davi a margine della prima Verticale di Ornellaia Bianco tenut ...