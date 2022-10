8 tipi di frangia tra cui scegliere

DireDonna

Ce ne sono poi diversiche si possono chiedere al proprio parrucchiere, come quella alta, quella gringe e quella spettinata. Come evitare di avere lasempre unta con questi rimedi Quando ...... piccole treccine sparse qua e la per la chioma o sul ciuffo -che ricordano lo stile ... Chignon treccine baby anche per le perennial, come Jennifer Lopezdi trecce afro, come realizzarle '... Tipi di frangia: corta, lunga sfilata o piena Quale scegliere per un hair look trendy