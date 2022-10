Wta San Diego 2022 | Cocciaretto fuori nelle qualificazioni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Termina giàl’avventura di Elisabettaal Wta 500 di San. La tennista marchigiana si è dovuta arrendere in due set nel primo turno contro Bernarda Pera, numero sette del tabellone delle, con un primo set combattuto a cui ha fatto seguito un secondo set in cui invece la numero 43 al mondo non ha avuto grossi problemi: 7-6(3) 6-3 il risultato finale. SportFace.

