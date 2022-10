Verstappen trionfa nel 'mini' Gp del Giappone ed è campione del Mondo. Penalizzato Leclerc

In Giappone il pilota olandese della Red Bullin una gara difficile a causa della pioggia, sospesa per oltre due ore, e si conferma il ...Ganna ha pedalato nell'Ora più lunga Maxha ...Tutti partono con gomme da bagnato estremo, ma in pochi giri si passa alle intermedie con i valzer di pit - stop che non stravolgono le prime cinque posizioni, cona comandare su Leclerc e ...In Giappone il pilota olandese della Red Bull trionfa in una gara difficile a causa della pioggia, sospesa per oltre due ore, e si conferma il numero uno. Leclerc penalizzato di 5 secondi finisce terz ...Trionfa a Suzuka, battendo Leclerc e il diluvio ... Un epilogo inevitabile, nonostante la gara generosa di Leclerc, che si auto-sgambetta con il taglio della chicane. Verstappen legittima tutto, la ...