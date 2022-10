Trattori in pista | penalità e tempistiche a caso | così la FIA distrugge la Formula Uno

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il Gran Premio del Giappone si è da poco concluso, e, con la vittoria di Max Verstappen che gli vale anche il mondiale, è tempo di fare un resoconto della stagione diUno. Quanto visto a Suzuka può benissimo essere considerato un concentrato esemplificativo di quello che è stato il 2022 del Circus: un anno che doveva essere un grande punto di svolta, una nuova pagina di questo sport dopo un 2021 disastroso. Invece, si è trattato di un altro anno complicato, forse destinato piano piano a spegnersi per la comunque netta superiorità del pilota olandese della Red Bull.e scelte approssimative: la domenica nera di Suzuka Protagonista in negativo è la FIA, facile bersaglio di critiche per scelte che molte volte sembrano prese “a”, semplicemente perché incoerenti da una settimana all’altra e in generale molto ...

Protagonista in negativo è la FIA, facile bersaglio di critiche per scelte che molte volte sembrano prese "a caso", semplicemente perché incoerenti da una settimana all'altra. Proprio a Suzuka le polemiche per i tempi quando anche le monoposto erano sul tracciato, subito dopo la prima bandiera rossa. La pioggia ha condizionato il gp di Suzuka, un trattore in pista ha messo in pericolo l'incolumità dei piloti e la penalità inflitta a Leclerc appena finita la gara.