Strage in A4 | ipotesi malore | Nessun segno di frenata Le vittime sono 7

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sul posto dell'incidente non ci sarebbero segni didel pulmino. Confermato in serata anche il decesso dell'educatrice Romina Bannini. Il ricordo: "Era l'anima del centro".

Romina era l'unica sopravvissuta alla ma le sue condizioni erano apparse da subito ... Il particolare emerso dai rilievi fa propendere per l' di un malore del conducente del furgone, l'ex ... Sul posto dell'incidente non ci sarebbero segni di frenata del pulmino. Confermato in serata anche il decesso dell'educatrice Romina Bannini. Il ricordo: "Era l'anima del centro". Strage A4, sale il bilancio delle vittime del grave incidente avvenuto in autostrada. Non ce l'ha fatta l'educatrice Romina Bannini.