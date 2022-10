Smarrisce il sentiero | escursionista soccorso in parete sulla Presolana

(Di domenica 9 ottobre 2022) Castione della. È stato risolutivo l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco Drago 153, chiamato in causa domenica mattina (9 ottobre) per un intervento diin, nelle vicinanze della grotta dei Pagani, a circa 2.200 metri di quota. Un, durante la discesa, ha smarrito ile si è ritrovato in una zona impervia. L’equipaggio del Drago 153, con personale elisoccorritore a bordo, decollato da Malpensa, ha prima individuato la persona e successivamente l’ ha recuperata con il verricello con l’aiuto degli elisoccorritori Successivamente è stata portata più a valle, in zona sicura , dove era presente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Clusone.

BergamoNews.it

