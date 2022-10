Selvaggia Lucarelli piange per Lorenzo Biagiarelli a Ballando

Nella puntata di Ballando con le stelle,ha lanciato una provocazione ad Enrico Montesano sui vaccini. Nella puntata di Tu si que vales andata in onda sabato 8 ottobre,ha voluto provocare Enrico ...Iva Zanicchi dà della 'tro*a' acamuffando il tutto con la sua fragorosa risata, sperando di non essere sentita. Ed invece a casa l'insulto volgare ed eccessivo è arrivato forte e chiaro. Come previsto, non sono ...Evento più unico che raro a Ballando con le Stelle. Se qualcuno si fosse chiesto, almeno una volta, se la dura e tutta d'un pezzo Selvaggia Lucarelli fosse dotata di emozioni, ha trovato una risposta ...Sia la Zanicchi che il suo ballerino si sono rivoltati contro Selvaggia Lucarelli, che ne ha criticato la perfomance. "Tu non ne capisci di ballo", ha detto Samuel Peron alla giurata. Più colorito il ...