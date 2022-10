Selvaggia Lucarelli in lacrime a Ballando con le stelle | crollo in diretta

stronca Noemi Bocchi/ "Presta le borse di Ilary alle amiche..." FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI, SCONTRO IN TRIBUNALE PER BORSE E ROLEX: GLI OROLOGI NON POSSONO ESSERE VENDUTI ...Dopo la prima performance di ballo di Iva Zanicchi in coppia con Samuel Peron , la giornalista - giudice di Ballando,si è scontrata sia con Peron che con la Zanicchi rifilando un ...È iniziato ieri lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Ballando con le stelle 2022 è tornato e già non si parla d'altro. Tra una bachata e un tango non ...Iva Zanicchi, al termine della prima performance di ballo con Samuel Peron nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, ha insultato Selvaggia Lucarelli dandole della "tro**". Prima ...