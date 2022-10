Parcheggi selvaggi L' ambulanza resta bloccata - Cronaca - quotidiano net

La denuncia: così impossibile salvare le vite. Muore un'anziana a Napoli . Ma il direttore del 118: 'Mezzi di soccorso arrivati in tempo, il decesso in ...Macchine parcheggiate selvaggiamente e un'ambulanza che non ci passa (come testimonia l'immagine). Una storia di quotidianità che a Napoli , come ha denunciato la pagina Facebook 'Nessuno tocchi ...La denuncia: così impossibile salvare le vite. Muore un’anziana a Napoli . Ma il direttore del 118: "Mezzi di soccorso arrivati in tempo, il decesso in casa" ...L'intervista alla presidente di Municipio 9. Parte il confronto per riaprire una stagione di cantieri contro la sosta selvaggia: mancherebbero 83 mila ...