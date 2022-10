Paolo Bonolis | chi sono i cinque figli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022), con l’ex moglie Diane Zoeller ed in seguito con l’attuale Sonia Bruganelli ha avuto i: Stefano, Martina, Davide, Silvia e Adelecon l’ex moglie Diane Zoeller e l’attuale Sonia BruganelliOggi il conduttore sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove presenterà nel salotto televisivo di Silvia Toffanin “Notte Fonda”. Dal matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller,arrivati Stefano e Martina. Il primogenito dello showman è Stefano, che vive attualmente negli States: appassionato di viaggi ed animali, ha avuto una relazione con Paola Caruso per poi sposare Candice Hansen nel ...