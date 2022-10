Neonata morta per un batterio | aperta un’inchiesta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Unal’11 agosto 2022 all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove avrebbe contratto un’infezione nel reparto di neonatologia prenatale. La mamma della bambina si era recata il 16 luglio presso la struttura per accertamenti dopo avere notato un distacco della placenta ed era stata poi sottoposta a un cesareo. I medici erano convinti che fosse fondamentale agire in tempi brevi, visto che era ormai vicina al termine della gravidanza. n Vi raccomandiamo... Perché il neonato trovato in un sacchetto di plastica è stato chiamato Francesco Alberto Il neonato abbandonato trovato in un sacchetto di plastica nei campi di Trapani non è in pericolo di vita: il piccolo è stato chiamato Francesco ... La bimba pesava 1 chilo 316 grammi alla ...

in ospedale per batterio Unapresso l' ospedale Cannizzaro di Catania lo scorso 11 agosto, e tra le possibili cause ci sarebbe un batterio mortale contratto mentre si ......i quesiti anche quello dell'individuazione dell'orario del decesso e se la piccola sia natao ... Per lainvece, giunta a 35 settimane di gestazione, non c'era più nulla da fare. Per la ...Una neonata è morta lo scorso agosto presso l'ospedale di Catania, dopo aver contratto un batterio mentre si trovava in terapia intensiva.C'è un batterio tra le possibili cause del decesso di una neonata avvenuto lo scorso 11 agosto nell'ospedale Cannizzaro di Catania. La piccola, nata ...