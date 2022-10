Leclerc | ' Come negli ultimi GP | dopo 4 giri non c' era più passo'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una giornata in cui ha provato a fare di tutto per difendere quantomeno il 2° posto, mauna lunga fase difensiva Charlesha perso la piazza d'onore del GP del Giappone per una penalità ...

... 125 punti contro i 116 di. I successi delle Rosse fra Silverstone e Spielberg tengono ... con Verstappen protagonista di rimonte clamorosein Ungheria (partiva decimo) o in Belgio, dove ...Al di là della battaglia in avanti tra Verstappen e(l'olandese riesce a difendersi in ...faranno tutte le vetture alla fine del secondo giro, quando viene messa bandiera rossa. La pausa ...Bomba d'acqua sul Gp del Giappone: stop dopo 3 giri, fine dopo 29. Leclerc, penalizzato di 5'', finisce terzo: Verstappen vince ed è campione ...Una giornata in cui ha provato a fare di tutto per difendere quantomeno il 2° posto, ma dopo una lunga fase difensiva Charles Leclerc ha perso la piazza d'onore del GP del Giappone per una ...