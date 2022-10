Le pagelle di Udinese-Atalanta 2-2 | super Muriel!

(Di domenica 9 ottobre 2022) Riportiamo ledi. Alla Dacia Arena i bianconeri di Sottil rimontano il doppio svantaggio contro i bergamaschi di Gasperini. LediPrima delledi giocatori e allenatori di; riportiamo quella del direttore di gara. Doveri 5 – Gestisce anche bene il ritmo della partita, tragicomica l’ammonizione per l’esultanza a Lookman. . Ledell’Silvestri 6 – Per poco non compie un miracolo vero e proprio sul rigore di Luis Muriel, giusto qualche sbavatura su due uscite. Perez 6,5 – A livello difensivo soffre tremendamente la velocità di Lookman e la tecnica di Muriel, si riprende segnano con un’incornata perentoria il goal ...

Un errore che avrebbe potuto mandare ko l'. Beto 5,5 - Parte dal primo minuto ma rispetto alla partita di Verona tocca pochi palloni ed è fuori dal gioco. Demiral prende a uomo, anticipandolo ...Lookman 6,5 - Con la sua velocità mette in grande difficoltà la retroguardia dell'. Suo il gol, il terzo in stagione, che sblocca la gara. Dal 66' Malinovskyi 5,5 - Nell'ultima mezz'ora il ...foto di www.imagephotoagency.it Non solo Man of the Match di Ajax-Napoli. Giovanni Di Lorenzo, grande protagonista nella vittoria in terra olandese, è stato candidato dalla Uefa Champions League tra i ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Udinese-Atalanta 2-2 con le pagelle della partita: il migliore è Deulofeu, autore del gol che lancia la rimonta dei friulani. Benissimo anche Muriel con gol e ...