Gubbio-Rimini oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 9 ottobre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 9 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Le probabili formazioni di(3 - 4 - 1 - 2): Meneghetti; Corsinelli, Signorini, Semeraro; Tazzer, Francofonte, Bulevardi, Bontà; Vitale; Artistico, Di Stefano. Allenatore: Piero ...Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaDopo aver strappato mercoledì il pass per il secondo turno di Coppa Italia al 'Del Conero' di Ancona ed essersi guadagnato il derby col ...La partita Gubbio - Rimini di Domenica 9 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata di Serie C ...Marco Gaburro, allenatore del Rimini, vista del match con il Gubbio, come si legge sui canali ufficiali biancorossi, ha dichiarato: "Penso possa essere una partita con situazioni anche belle ...