Formazioni ufficiali Udinese-Atalanta | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la nona giornata della. Alla Dacia Arena, i ragazzi di Sottil vanno a caccia della settima vittoria consecutiva. Un’impresa non semplice visto che la squadra di Gasperini è ancora imbattuta e vorrà confermarsi in vetta alla classifica. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 15:00 di domenica 9 ottobre, mentre di seguito ecco le: In attesa: In attesa SportFace.