F1 | in Giappone vince Verstappen | sul podio Leclerc e Perez

SUZUKA - Max Verstappen si prende la vittoria in, ma non è ancora ufficialmente campione del mondo. L'olandese trionfa davanti a Charles Leclerc e Sergio Perez (con possibile investigazione per il monegasco, uscito di pista nella penultima ...10.10 F1:Verstappena Suzuka,Leclerc 2° Succede di tutto in un Gp delcondizionato dalla pioggia. Non arriva solo la festa Mondiale di Verstappen. L' olandese della Red Bull domina a Suzuka ma dovrà ...10.10 F1:Verstappen vince a Suzuka,Leclerc 2° Succede di tutto in un Gp del Giappone condizionato dalla pioggia. Non arriva solo la festa Mondiale di Verstappen.L' olandese della Red Bull domina a ...Formula 1, pole position per Max Verstappen al GP del Giappone 8 Ottobre 2022 1 giorno fa Formula 1, Max Verstappen vince il GP del Canada davanti a Sainz 19 Giu Formula 1, Max Verstappen vince il GP ...