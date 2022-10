“Everything Everywhere All at Once” | all’interno del multiverso cinefilo e anarchico dei Daniels

Potremmo dire, risultando velatamente antipatici, che sì, dopoAll at Once di Daniel Kwan e Daniels Scheinert (o se volete, The Daniels ) potete tranquillamente tenervi Matrix , Neo, l'Eletto e i bislacchi sequel via via sfornati. Ma lo ...Somiglia a tante coseAll At Once ma soprattutto a Matrix . Tante, ovunque e tutte insieme (questa andava scritta), perché ha mangiato tanti film diversi e ognuno degli universi paralleli tra cui ...Nel nostro approfondimento proviamo a spiegare quanto Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniels Scheinert, dietro l'approccio sci-fi, sia un film profondamente umano, che parte da un ...La recensione di Everything Everywhere All at Once, il secondo lungometraggio dei The Daniels sull'assurdità del multiverso ...