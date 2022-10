Dove vedere la Parigi-Tours in tv e streaming

(Di domenica 9 ottobre 2022) La stagione su strada è agli sgoccioli ma vi sono ancora alcuni appuntamenti importanti in calendario. Domenica 9 ottobre torna infatti la, classica francese giunta oramai alla sua 116a edizione. Lo scorso anno a trionfare fu Arnaud Demare, che in volata ebbe la meglio di Franck Bonnamour e Jasper Stuyven. Nella storia sono nove i successi di corridori italiani su queste strade, l’ultimo dei quali risalente al 2017 con Matteo Trentin, che qui vinse anche due anni prima; i belgi sono in cima al palmarès con 42 successi superando anche i padroni di casa francesi. LEGGI ANCHE:i Mondiali Gravel in diretta tv eLa classica francese saluta Philippe Gilbert Durante questa(che ha vinto due volte) un altro mostro sacro ...

... mi ha mandato a quel paese dicendomi che se avessi volutola partita in modo comodo mi ... per i tifosi che vivono quella condizione, "un postoè possibile guardare la partita. Siamo certi ...Andiamo aquali sono le principali notizie in Regione i dati dell'emergenza Coronavirus ... in tutti gli ambienti di lavoro e in tutte le aree aziendali, senza alcuna esclusione,non ...Il presidente rossoblù a otto anni dal suo arrivo Italia: «Non ho intenzione di mollare, a marzo il via libera definitivo per lo stadio. Arnautovic è il mio miglior acquisto. Con Sinisa abbiamo fatto ...Partita indimenticabile quella del Napoli contro l'Ajax allo stadio Maradona. Quasi per tutti i tifosi azzurri. Purtroppo ad essere rimasti delusi non sono stato soltanto gli olandesi ma anche un grup ...