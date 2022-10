Dia regala tre punti alla Salernitana | entra e segna in pieno recupero

E alla fine di una partita infinita ci pensa Boulayea dare alla Salernitana la vittoria che salva la panchina di Davide Nicola e manda all'inferno il Verona di Gabriele Cioffi che, va detto, non meritava di perdere. Il senegalese con un sinistro a ...Erlic 6,5 :qualche volta gli scappa, ma il centrale croato riesce sempre a metterci una pezza, ... Nella ripresail pallone del 4 a 0 ad Harroui. All. Dionisi 7 : forse la miglior partita ...Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Piatek, pari di Depaoli nella ripresa e poi nel finale la rete decisiva di Dia che fa esplodere l'Arechi e regala i tre punti a Nicola, che ritrova il ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...