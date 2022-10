Valencia CF | Gattuso esplode con Diakhaby dopo l’espulsione

(Di sabato 8 ottobre 2022) 2022-10-08 00:00:15 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: HÈ stato il momento più teso della partita. Gennaroha fatto un bel sfogo a Mouctarper vedere il rosso Il difensore centrale francese, intoccabile nello schema del tecnicono, disse qualcosa all’arbitro nella rissa finale della partitaquando l’avevano già cambiata, e videro il secondo giallo.l’ha già giocato perdere tempo con il cambio quando aveva visto un giallol’arbitro ha preso atto e L’ho cacciato fuori quando ha alzato la voce dalla panchina.lo vide e perse la testa per qualche secondo: ha pagato per il frigorifero portatile per bevande e poi un buon “sigaro” cadde su. “Penso in questo momento ci è ...

PAMPLONA (Spagna) - Ancora un finale dalle mille emozioni per ildiche vince per 2 - 1 sul campo dell'Osasuna nell'8° turno di Liga . Gara messa in discesa dalla rete dell'ex Roma Kluivert , all'esordio dal primo minuto, e dal raddoppio di ...Un'invenzione di Edi Cavani e un tocco geniale di Justin Kluivert aiutano Rinoa prendersi tre punti pesantissimi. Ilha vinto 2 - 1 a Pamplona con l'Osasuna rimediando il primo successo in trasferta dal 19 marzo e andando a dormire al quinto posto, ovviamente ...Le dichiarazioni di Edinson Cavani sulla sua nuova esperienza Giovanni Ibello Intervistato da Relevo, Edinson Cavani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza sul nuovo Valencia ...LIGA SPAGNOLA - La squadra di Gennaro Gattuso supera l’Osasuna a domicilio per 2-1 e si riavvicina alla zona Champions League, ora distante solo due punti.