(Di sabato 8 ottobre 2022)- In Spagna lo chiamano "El mago" per le sue grandi qualità tecniche, è un centrocampista classe 2003 cresciuto nella cantera dele, da oggi, è ufficialmente un nuovo calciatore ...

Corriere dello Sport

... a caccia di innesti per risalire la china dopo le otto sconfitte incassate nei primi nove incontri della stagione tra campionato e Youth League: si tratta di Jorge, appena tesserato dal ...... a caccia di innesti per risalire la china dopo le otto sconfitte incassate nei primi nove incontri della stagione tra campionato e Youth League: si tratta di Jorge, appena tesserato dal ... Ufficiale, Alastuey al Napoli: chi è il talento strappato al Barcellona NAPOLI - In Spagna lo chiamano "El mago" per le sue grandi qualità tecniche, è un centrocampista classe 2003 cresciuto nella cantera del Barcellona e, da oggi, è ufficialmente un nuovo calciatore del ...Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha chiuso una operazione di calciomercato. Un tifoso ha commentato: Colpo incredibile. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, ha chius ...