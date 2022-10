Tu Si Que Vales 2022 | Max Dei Miracoli video e gallery

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 8 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di Max Dei, una band nata negli anni Novanta. Il gruppo si era perso di vista per venticinque anni, ma la malattia del cantante lo ha convinto a rivedere le sue priorità ed a riunire il gruppo, che si è esibito nella sua nuova canzone. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro tanti complimenti, quattro sì e l’80% di gradimento della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di Max Deinella puntata di Tu Si Que...

