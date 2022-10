«Se sapeva che pagavo con il pos mi lasciava a piedi» | la dj Ema Stokholma denuncia in un video un tassista romano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Domani vado a fa’ a spesa coi pezzi de carta”. La voce delè scocciata, quando la cliente prova a pagare con la carta di credito. Non sa che lei è la dj e conduttrice radiofonica Emae che di lì a poco renderà nota la sua disavventura romana attraverso le storie Instagram. Che, ovviamente, sono immediatamente diventate virali. La nota dj, a Roma per lavoro, ha mostrato idi quanto accaduto, raccontando anche l’antefatto. Un’ora di attesa per trovare un taxi, poi la litigata Emariassume quanto accaduto. “Stazione taxi a Roma. Un’ora per trovarne uno. Arrivo a casa e chiedo di pagare con il pos. Mi risponde che se loprima, non mi portava a casa”. Nelsi sentono le voci dei due protagonisti. “Domani vado a fa’ a spesa coi pezzi de ...