Saltano la corda sui binari per una sfida social | follia ad Assisi - Cronaca - lanazione it

Tragedia sfiorata alla stazione di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. La questura: i ragazzi, spesso minorenni, rischiano la propria vita per una ...8 Ottobre 2022 Apertura , CronacaGeneralmente conosciuto come 'planking challenge', il fenomeno pericoloso che si diffonde particolarmente via social, purtroppo arriva fino a noi. E' il caso di una segnalazione alle forze dell'ordine ...“Sfide” o “challenge” è il nome di una delle parole più utilizzate nel mondo degli adolescenti e strettamente collegata ai social network. Apparentemente inoffensive, le sfide mettono alla prova i gio ...