Red Bull | budget cap | scuderia divisa in sei società

(Di sabato 8 ottobre 2022) Una dichiarazione chiara: “Dal nostro punto di vista non abbiamo commesso alcuna infrazione ovviamente. Ci sono discussioni in atto con la FIA su sei voci, se due rientrassero nelcap saremmo ampiamente al di sotto del tetto di spesa”. Così Helmut Marko a Singapore a proposito dell’oggetto del contendere tra la FIA e la Redin relazione alle voci di spesa da inserire o meno nelcap 2021. La Federazione avrebbe dovuto presentare conti ed eventuali sanzioni nella giornata di ieri, ma attraverso un comunicato ha posticipato il tutto al prossimo 10 di ottobre, ovvero dopo che si sarà disputato il Gran Premio del Giappone. Red, casocap:in seidifferenti, tutti i dettagli Red ...

La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp del Giappone di Formula 1, in programma domani sul circuito di Suzuka. Secondo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.